Gemeinde Ascheberg gibt Hoffnung auf Doppel-Gleis nicht auf

Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke "Münster - Ascheberg - Dortmund" ist ein endloses Thema für den Kreis Coesfeld. Der Ascheberger Bürgermeister Bert Risthaus ist sich aber sicher: Bald kommt die Bahn nicht mehr darum herum, die Strecke auszubauen! Er schaut hoffnungsvoll nach Münster. Täglich fahren hier mehr Autos in die Stadt. Damit der Verkehr auf Münster Straßen nicht kollabiert, müssen Pendler bald noch mehr in Züge umsteigen! Spätestens dann würde die Politik handeln und die Bahn-Strecke ausbauen müssen! Schon jetzt zählen die Züge auf dieser Strecke zu den unpünktlichsten in ganz NRW. Der Grund: Regional- und Fernzüge müssen sich ein Gleis teilen.