Gemeinde Ascheberg plant Neuauflage der "Familienkarte"

In Ihrem Feierabend erledigen Sie in Ihrem Heimatort jetzt noch letzte Einkäufe, bevor es nach Hause geht. In der Gemeinde Ascheberg legen Familien beim Bezahlen seit Jahren ihre "Familienkarte" dazu. Dadurch bekommen sie in über 30 Geschäften Rabatt auf ihren Einkauf. Die Gemeinde plant jetzt eine Neuauflage der Familienkarte, bei der noch mehr Betriebe mitmachen. Das könnte das Einkaufen in Ascheberg noch attraktiver machen. Die Gemeinde spricht darüber aktuell mit Betrieben in allen drei Ortsteilen - in Ascheberg, Herbern und Davensberg. Familien aus der Gemeinde Ascheberg mit mindestens einem Kind können sich beim Bürgeramt die Familienkarte besorgen.