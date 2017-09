Gemeinde Ascheberg verschickt 1000 Wahlbenachrichtigungen erneut

Die meisten von Ihnen haben die Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl schon bekommen. In Ascheberg allerdings warten viele Menschen noch immer darauf. Zum Beispiel im Bonhoefferweg, dem Einsteinweg, am Mühlenkamp und im Rheinsbergring. Aus insgesamt 12 Straßen hat die Gemeinde gehäuft Beschwerden bekommen. Deshalb hat sie jetzt entschieden knapp 1000 Karten erneut zu verschicken. Spätestens am Montag sollen sie im Briefkasten landen. Die Post hat die Karten beim ersten Mal nicht vollständig zugestellt, sagt die Gemeinde. Sollten auch nach dem zweiten Versuch immer noch Ascheberger ohne Wahlbenachrichtigung sein, ist das kein Problem. Es reicht auch im Wahllokal den Personalausweis zu zeigen.