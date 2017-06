Gemeinde nimmt Abschied von der Lüdinghauser St. Ludger-Kirche

Gottesdienstbesucher der Felizitas-Gemeinde in Lüdinghausen gehen in einer halben Stunde schweren Herzens zu ihrer St. Ludgerkirche. Heute Vormittag gibt es hier den letzten Gottesdienst – dann ist Schluss. Die freikirchliche Christengemeinde übernimmt die Kirchen.

Richtig Abschied nehmen Gemeindemitglieder heute Abend (18 Uhr) von ihrer Kirche. Bei einer Abschiedsandacht gehen alle durch die Kirche und halten an verschiedenen Stationen inne. Sie würdigen unter anderem den Altar, den Taufbrunnen und die Orgel. Es ist für viele ein trauriger Gang. Die Ludger-Kirche ist von 1958 – viele sind mit ihr groß geworden, es gibt so viele Erinnerungen. Dennoch – es geht mit einem Lächeln in die Zukunft. Morgen, am Pfingstmontag, ist die Übergabe an die freikirchliche Christengemeinde. Alle Gemeinden in Lüdinghausen feiern das bei einem ökumenischem Gottesdienst. Dann ist die Kirche wegen anstehender Umbauarbeiten ersteinmal für ein paar Monate dicht. Nach dem Zusammenschluß der Ludgergemeinde mit der Felizitasgemeinde war die Ludgerkirche überflüssig geworden.