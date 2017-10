Gemeinde Nordkirchen will mehr Übersicht im Anmeldeverfahren für Kindergärten

Ohne Kindergartenplatz sind berufstätige Eltern aufgeschmissen. In Nordkirchen will die Gemeinde das Anmeldeverfahren übersichtlicher gestalten. Erstmals müssen Eltern eine Anmeldekarte ausfüllen. Damit es auf jeden Fall mit einem Betreuungsplatz in der Nähe klappt, melden Eltern ihr Kind teilweise parallel in mehreren Kindergärten an. Für Kindergärten und Gemeinde ist es schwierig dabei den Überblick zu behalten. Sie mussten Doppelanmeldungen bislang mühsam herausfiltern. Jetzt füllen Eltern eine Anmeldekarte aus und geben sie in ihrer Wunsch-Kita ab. Darauf geben sie auch einen Zweitwunsch an. Sollte die Lieblings-Kita keinen freien Platz haben, gibt sie die Karte an die Zweitwunsch-Kita weiter. Mehrere Kitas abzuklappern ist nicht mehr nötig. Die Gemeinde hat die Karten zugeschickt. Eltern bekommen Sie außerdem im Familienbüro. Noch bis zu 11.11. haben Eltern in Nordkirchen Zeit die Anmeldekarten abzugeben.