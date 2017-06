Gemeinde Nottuln lotet Flächen für neue Kindergärten aus

Es ist eng mit Kindergartzenplätzen im Kreis Coesfeld und besonders eng ist es in den kommenden Jahren in der Gemeinde Nottuln. Vier Gruppen fehlen im Ortsteil Appelhülsen und zwei in Nottuln. Der Familienausschuss hat jetzt über Lösungen nachgedacht. Die Gemeinde denkt über einen Neubau im Baugebiet Nottuln-Nord nach. Solange versucht die Gemeinde mit ihrer Übergangs-KiTa auf der Gemeindewiese Löcher zu stopfen. In Appelhülsen ist die Lage ernster. Hier schaut die Gemeinde, ob es Flächen für einen Kindergarten im Baugebiet der erweiterten Heller-Siedlung gibt. Im Herbst will die Gemeinde Ergebnisse vorstellen, wie es mit der Kindergarten-Situation weitergeht.