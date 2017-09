Gemeinde Nottuln mit der Kirmes-Resonanz ganz zufrieden

Heute Nachmittag fahren Sie noch Umwege im Nottulner Ortskern, morgen früh auf dem Weg zur Arbeit ist alles wieder ganz normal. Die Kirmes endet heute abend um neun Uhr. Die Gemeinde hat heute Nachmittag schon mal Bilanz gezogen. In diesem Jahr hat eine fliegende Schaukel, die Karrussel-Hauptattraktion, wieder mehr Besucher gelockt. Dennoch ist der Freitag wegen des Wetters bescheiden gewesen. Immerhin steigerte sich die Besucherzahl im Laufe des Wochenendes. Ein Problem für die Nottulner Kirmes war, dass zeitgleich am Wochenende in Dülmen und Havixbeck größere Veranstaltungen zusätzlich Besucher gelockt hätten.