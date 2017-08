Gemeinde Nottuln plant Kindergärten für die nächsten Jahre

Der Bedarf für zusätzliche Kindergarten-Plätze ist überall im Kreis Coesfeld groß. Die Gemeinde Nottuln plant gerade den Bau zwei neuer Kindergärten. Einzelheiten hat sie heute Morgen vorgestellt. In Appelhülsen bereitet sie alles nötige für einen Neubau am Rande der Heller-Siedlung vor. Der Plan der Gemeinde: Im kommenden Jahr soll es losgehen und im übernächsten Jahr soll der neue Kindergarten mit vier Gruppen eröffnen. Außerdem hat sich die Gemeinde im Baugebiet Nottuln-Nord Flächen für einen neuen Kindergarten gesichert. Sie will zunächst abwarten, wie sich die Kinderzahlen entwickeln und sobald weitere Plätze nötig sind, startet auch hier der Bau.