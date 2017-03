Gemeinde Nottuln plant Sporthallen-Neubau konkret

Schulen und Vereine in Nottuln warten dringend auf eine neue Sporthalle. Seit fast zwei Jahren weichen sie in andere Hallen aus und arrangieren sich bei den Trainingszeiten. Der Rat hat jetzt sein abschließendes Okay gegeben. Das Zeichen für die Gemeinde, den Bau konkret zu planen. Mit den Vereinen muss die Gemeinde noch letzte Einzelheiten klären. Es geht darum, ob die Vereine Abstellräume brauchen, Platz, um sich zu besprechen und wie sich eine kleine Küche für die Vereine mitnutzen lässt. Anschließend stellt die Gemeinde den Bauantrag. Der Kreis muss das Projekt absegnen. Parallel sucht die Gemeinde eine Abriss-Firma für die alte, marode Halle an der Rudolf-Harbig-Straße. Ein grober Zeitplan steht schon: Im Juni soll der Abriss starten. Voraussichtlich im September soll der Neubau starten. Ein Jahr dauert es, bis die Sportler in der neuen Dreifachhalle schwitzen können. Die neue Halle hat extra-hohe Decken wegen der Trampolin-Spinger und auf einer Tribüne haben bis zu 200 Zuschauer Platz.