Gemeinde Senden berät mit Fachbüro über neue Kita

Der Bedarf an Kindergartenplätzen im Kreis ist groß. Die Gemeinde Senden plant gleich zwei neue Kitas auf einen Schlag zu bauen. Heute spricht sie mit einem Fachbüro über das genaue Verfahren für eine neue Kita im Neubaugebiet Mönkingheide. Im Ortsteil Ottmarsbocholt ist eine neue KiTa im Bereich Sudendorp geplant. Ein Investor hat zugesagt, die Kita bis zum ersten August fertig gebaut zu haben. Ein sportliches Ziel. Am Donnerstag berät die Politik in Ottmarsbocholt abschließend. Die neuen Kitas sollen vor allem den Engpass an Plätzen für Unter Dreijährige entschärfen.