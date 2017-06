Gemeinden Ascheberg und Nordkirchen bekommen schnelles Internet

Das Glasfaserkabel für schnelles Internet ist wichtig, damit der Kreis Coesfeld den Anschluss an die Zukunft nicht verpasst. Jetzt sind Ascheberg und Nordkirchen an der Reihe. Die Gemeinden haben am Nachmittag den Startschuss für die Arbeiten gegeben. Das erste Loch für das Kabel in Nordkirchen ist am Kreisverkehr an der Schlossstraße. In Ascheberg und Herbern geht es ab Montag richtig zur Sache. Geht alles glatt, ist das schnelle Internet zu Ostern startklar.