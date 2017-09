Gemeinsam werten Roruper einen Spielplatz auf

Eine Tischtennisplatte aus Beton, eine Schaukel und ein Sandkasten - im Moment hat der Spielplatz an der Reichenbergstraße in Rorup wirklich nicht viel zu bieten. Das soll sich bald ändern. Der Verein rorup.net und die Stadt planen den Spielplatz aufzumöbeln. Die Angebote für neue Spielgeräte liegen aktuell vor, die Aufträge will die Stadt zügig vergeben. Unter anderem bekommt der Spielplatz eine große Kletteranlage, eine Wippe und ein Trampolin. Möglich ist das durch Sponsorengelder und weil Roruper bei den Arbeiten mit anpacken. Ansonsten wäre das Projekt an der momentanen Haushaltssperre der Stadt Dülmen gescheitert.