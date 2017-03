Gerichtsurteil: Heime dürfen nicht mehr als 80 Plätze anbieten

Die Pflege von Eltern oder Großeltern beschäftigt immer mehr Familien im Kreis Coesfeld. Der Anteil der älteren Menschen im Kreis wächst. Der Bedarf nach Plätzen in Heimen ist groß. Nach einem aktuellen Gerichtsurteil darf es in Heimen nur bis zu 80 Plätzen geben. Ein Investor wollte ein Heim mit weit über 100 Plätzen bauen. Zwar zahlten sich größere Heime mehr aus, sagt die Caritas für den Kreis Coesfeld. Sie sieht aber deutlich mehr Vorteile in kleinen Heimen. Sie fügen sich besser in Wohngebiete ein. Das kommt Bewohnern entgegen, die in ihrem Wohnort bleiben und ihre Kontakte weiter pflegen wollen.