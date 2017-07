Geschwindigkeitsbegrenzung auf B 474 nach Unfall von Güllelaster

Auf der B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade bremsen Sie heute Morgen ungewohnte Tempo-Schilder aus. In Höhe der Gaststätte "Höltn Hahn" gilt vorübergehend Tempo 50. Hier war am Abend ein Gülle-Laster in den Graben gefahren. Arbeiter müssen heute noch den Straßenrand in Ordnung bringen. Bis in den späten Abend hinein war die B 474 in dem Bereich gesperrt. Erst pumpten Helfer die Gülle in einen Ersatzlaster. Dann stellte ein Kran den verunglückten LKW wieder auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei klärt noch die Ursache.