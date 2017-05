Gesperrte Kreuzung in Capelle nach Unfall

Sie fahren gerade in Capelle Umwege. Gegen kurz vor 7 Uhr sind an der Kreuzung Beifang/Sandstraße mit der Landstraße nach Herbern zwei Autos zusammengestoßen. Die Kreuzung ist gesperrt. Wie lange noch, kann die Polizei nicht abschätzen. Öl und Sprit sind ausgelaufen und haben sich auf der Fahrbahn verteilt. Zunächst müssen die Einsatzkräfte die Straße umfangreich reinigen. Der Unfall ist glimpflich ausgegangen. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Sobald die Kreuzung in Capelle wieder frei ist, hören Sie es bei Radio Kiepenkerl.