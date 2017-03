Gespräche über die Zukunft des Bösenseller Freibades

Das alte, kleine Freibad in Bösensell ist schon lange Vergangenheit. Da, wo einmal das Becken war, ist jetzt ein großes Loch. Die Gemeinde will jetzt wieder Schwung in die Gespräche über die Zukunft der Fläche bringen. Sie will, dass die angrenzende Ganztagsgrundschule und der Kindergarten die Fläche als Tobefläche nutzen. Zumindest übergangsweise. Am Donnerstag in einer Woche beschäftigt sich die Politik damit, wie es generell weitergehen soll mit der Fläche. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Ideen von Bösensellern gesammelt. Darunter waren unter anderem Vorschläge, ein kleines Haus als Treffpunkt für Vereine zu bauen, einen Kräuter- und Blumengarten anzusiedeln oder einen Parkplatz daraus zu machen.