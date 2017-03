Gesprächstermin nach Kahlschlag im Wohngebiet "Rott" in Lüdinghausen

Die Stadt Lüdinghausen hat Büsche und Bäume zwischen Boeselagerring und Wessingweg gerodet, um sie durch pflegeleichten Rasen zu ersetzen. Davon sind Anwohner des Wohngebietes Rott bislang ausgegangen. Sie protestierten heftig und das anscheinend erfolgreich. Den Anwohnern liegt ein Plan vor, wonach die Stadt neue Bäume und Büsche pflanzen will. Bei einem Gespräch in anderthalb Wochen wollen die Anwohner sich den Plan genau erklären lassen. Dann wollen sie auch klären, wer die Pflege übernimmt. Bislang hatten sich Anwohner um den Grüngürtel in dem Wohngebiet mitgekümmert. Vor zwei Wochen hatte die Stadt die Fläche dann gerodet. Nicht alle Anwohner waren über die Aktion informiert. Das löste den Protest aus.