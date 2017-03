Gestank am Dammweg in Olfen soll vorbei sein

Würzige Landluft sind wir im Kreis Coesfeld gewohnt - der faulige Gestank der Anwohnern des Olfener Dammweges lange in die Nase gestiegen ist, hatte damit allerdings nichts zu tun. Heute morgen sollten die Anwohner aber befreit durchatmen können. Die Stadt hat am Abend im Bauauschuss vorgestellt, wie sie den fauligen Gestank vertrieben hat. Ein spezielles Salz ist das Zaubermittel. Es verhindert, dass Abwasser anfängt zu gären. Die Stadt hat es ausprobiert, die Werte gemessen und nach den Ergebnissen dürfte es jetzt nicht mehr stinken. Die Stadt nimmt weiterhin Proben. Zu wenig Abwasser fließt von einer rund drei Kilometer entfernten Siedlung, dem Schliekerpark durch eine Leitung zum Dammweg. Das Abwasser steht in der Leitung und irgendwann stinkt es durch die Gullis. Die Anwohner des Dammweges können ein Lied davon singen. Entlang der Strecke sind Wohnhäuser, diese will die Stadt in den nächsten Jahren an die Abwasserleitung anschließen. Mehr Abwasser spült die Leitung durch. Da blebt dann nichts mehr lange stehen und fängt an zu stinken.