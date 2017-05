Gestank am Olfener Dammweg eingedämmt

Nachbarn am Olfener Dammweg schnuppern noch immer genau hin, wenn sie vor die Haustür treten. Müffelt es noch? Spezialsalz soll stinkende Gullis verhindern und die Stadt zieht nach fünf Monaten Salz-Einsatz jetzt Bilanz. Nur einmal hatten sich Anwohner über fauligen Geruch beschwert. Damals habe die Stadt aber das Abwasserpumpwerk in dem Bereich gereinigt und dabei auch das Spezialsalz mit ausgespühlt. Ansonsten verhindert es aber wirksam, dass das Abwasser gärt. Die Stadt kontrolliert über ein Messgerät regelmäßig, ob sich stinkende Schwefelgase bilden. Das Problem in dem Bereich: Zwischen Schliekerpark und Dammweg fließt zu wenig Abwasser durch die Leitung. Das Wasser steht und fängt an zu stinken. Langfristig soll sich das Problem erledigen. Die Stadt schließt nach und nach mehr Häuser an die Leitung an. Das bringt mehr Bewegung in das Abwasser und verhindert Gestank.