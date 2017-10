Gestohlene Fahrräder aus Buldern: Diebe gestehen Raub und versuchten Einbruch

Die Polizei hat den versuchten Einbruch in einen Kindergarten in Buldern aufgeklärt! Dank einiger Hinweise kamen sie drei Jugendlichen aus Nottuln auf die Spur, die für die Tag Anfang der Woche verantwortlich sein sollen. In ersten Gesprächen mit der Polizei gaben sie zudem zu, drei Fahrräder in Buldern gestohlen zu haben. Zwei nahmen sie am Bahnhof mit und eines von einem Wohnhaus an der Clemensstraße. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach den Fahrrad-Besitzern. Denn zu den drei Fahrrädern hat bisher niemand Diebstahl-Anzeigen aufgegeben.