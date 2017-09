Gestohlenes Auto aus Nottuln landet im Kanal in Lünen

Ein junger Mann in einer Badehose hat in Lünen, im Nachbarkreis Unna, ein gestohlenes Auto aus Nottuln im Kanal versenkt. Das ist am Sonntag Nachmittag gewesen. Heute ist die Polizei damit beschäftigt, Hintergründe dieser kuriosen Geschichte zu klären. Der Mann hat das Auto in Lünen gezielt in den Kanal gesteuert. Er steuerte das Auto ins Wasser und stieg schnell aus, ehe es komplett versank. Dann schwamm er zurück ans Kanalufer und verschwand. Zeugen beobachteten die Aktion und alarmierten die Polizei. Der Schiffsverkehr stoppte und Taucher holten das Auto an die Oberfläche. Es war in der vergangenen Woche Mittwoch Nacht in Nottuln gestohlen worden. Spurensicherer der Polizei untersuchen das Auto jetzt. Und dann bekommen die Besitzer das Auto zurück.