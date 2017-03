Gesundheitswissenschaftlerin aus Buldern hilft in einem Flüchtlingscamp in Uganda

Viele Menschen reden darüber, wie Hilfe für Menschen in Not auf der Welt aussehen könnte. Eine aus dem Kreis Coesfeld hilft aktuell genau dort, worüber viele reden. Die Gesundheitswissenschaftlerin Inga Hennig-Finke aus Buldern ist gerade freiwillig in Uganda. Dort kümmert sich mit Helfern des Deutschen Roten Kreuzes um Flüchtlinge aus dem Süd-Sudan. Gut einen Monat verbringt sie in einem kleinen Dorf neben einem Flüchtlingscamp und versucht zu verhindern, dass die Menschen krank werden. Seit eineinhalb Wochen ist sie in einer Gemeinde und erklärt an Schulen Hygieneregeln. Zum Beispiel bringt sie den Kindern bei, dass sie sie regelmäßig die Hände waschen müssen und erklärt, dass sie darauf achten müssen, dass die Kannen, mit denen sie sauberes Trinkwasser holen, auch sauber sein müssen. Inga Hennig-Finke war erst im vergangenen Jahr Auslandseinsatz. Damals kümmerte sie sich im Norden Griechenlands um Flüchtlinge auf der Balkanroute.