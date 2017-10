Gewerbegebiet in Herbern soll wachsen

Die Wirtschaft im Kreis Coesfeld brummt. Unternehmen brauchen Platz, um zu wachsen. Die Gemeinde Ascheberg hat deshalb jetzt Land gekauft, um das Gewerbegebiet in Herbern weiter vergrößern zu können. Das Land schließt an den Bereich "An der Vogelrute" an. Im Moment bespricht die Gemeinde mit der Bezirksregierung die Bedingungen für die neue Gewerbefläche. Die neu erworbene Fläche ist nicht zu verwechseln mit der bereits in Planung befindlichen Erweiterung des Gewerbegebietes im Bereich des Südfeldes.