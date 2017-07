Gewitter trifft Kreis Coesfeld kaum, aber dafür den Kreis Warendorf

Bisher hatten wir Glück! Es gab nur kleinere Gewitter-Einsätze für die Feuerwehr. Vereinzelt riss der Wind am Abend kleinere Bäume um und wehte Äste auf Straßen. Die Feuerwehr rückte deswegen unter anderem in Senden, Hiddingsel und Lüdinghausen aus. Außerdem sicherte sie in Ascheberg einen Bauzaun, der sich im Wind selbstständig gemacht hatte. Der heftige Regen machte außerdem den Veranstaltern der Musik-Reihe "Mittwochs in Lüdinghausen" einen Strich durch die Rechnung. Sie entschieden am Abend kurzfristig das Konzert abzusagen. Heute ab 19 Uhr soll es einen neuen Versuch geben. Heute ist das Konzert ausnahmsweise auf dem Rathausvorplatz und nicht wie sonst üblich auf der Straße "Borg". Aus "Mittwochs in" wird also ausnahmsweise "Donnerstags in Lüdinghausen". Schlimmer wirkten sich Regen und Gewitter im Nachbarkreis Warendorf aus. Blitzeinschläge setzten hier am Abend zwei Felder in Brand. Zwischen Drensteinfurt und Ahlen traf außerdem ein Blitz eine Gasleitung auf einem Bauernhof. Das ging glücklicherweise glimpflich aus. Der Landwirt löschte das Feuer selbst.