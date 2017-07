Gibt es doch noch eine Chance für die Burg-Schule in Davensberg?

Das Aus für die Burg-Schule in Davensberg ist beschlossen gewesen. Zum Schuljahresende hat die Förderschule ihre Türen geschlossen. Jetzt gibt es möglicherweise eine Chance, dass sich ihre Türen wieder öffnen. Die neue Landesregierung will Förderschulen erhalten. Jüngste Signale aus Düsseldorf lassen die Gemeinde hoffen, dass das auch für die Burg-Schule in Davensberg gelten könnte. Sie hat bei der Bezirksregierung deshalb beantragt die Burg-Schule fortzuführen. Es ist ein Hoffnungsschimmer, was dabei herauskommt, weiß die Gemeinde noch nicht. Erstmal war es ihr wichtig sich die Chance zu sichern. Sollte es tatsächlich grünes Licht geben die Förderschule fortzuführen, geht das wohl erst nach einer Pause. Denkbar wäre zum Beispiel den Unterricht im kommenden Schuljahr ruhen zu lassen und im Jahr darauf wieder einzusteigen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, erstmal muss die Bezirksregierung entscheiden. So lange liegen die Pläne das Schulgebäude anderweitig zu nutzen auf Eis. Die Gemeinde hatte Davensberger Vereine gefragt, ob sie Räume nutzen wollen.