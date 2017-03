Gibt es Lösungen im Engpass bei Pflegeberufen? Gesundheitsexperte grübelt...

Alles andere als rosig sieht es weiter in der Pflegebranche aus. Wir wollen unsere Eltern und Großeltern im Pflegefall sicher versorgt wissen, aber Fachkräfte sind rar. Und das seit Jahren schon. Höherer Lohn muss her, sagt heute der Deutsche Pflegerat. Für Gesundheitsexperte Wilfried von Eiff von der Uni Münster ist noch viel mehr nötig, um das Image des Berufs aufzupolieren. Denn Pflege ist weit mehr als auf ältere Menschen aufzupassen. Die Anforderungen gehen in diesem Beruf ständig nach oben. Das liege unter anderem an immer komplexeren Krankheitsbildern der Patienten und zunehmender Technologie. Der Beruf müsse Anerkennung erfahren und dementsprechend angepassten Lohn. Wichtig seien zudem familienfreundliche Arbeitszeiten, weniger Stress und Mitarbeiter seelisch zu entlasten. Politik, Krankenkassen, Krankenhäuser und Pflegeheime müssten gemeinsam entsprechende Regeln vorschreiben.