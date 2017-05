Gier und Zerstörungswut: Täter zerstören Autos in Capelle, Ascheberg und Nordkirchen

Zum Brötchen holen fahren viele Menschen im Kreis Coesfeld heute morgen mit dem Auto zum Bäcker. Einige Menschen aus Ascheberg, Nordkirchen und Capelle standen heute morgen dagegen vor ihren zerstörten Autos. Diebe und Vandalen haben an diesem Wochenende in diesen Orten zugeschlagen. In Capelle schlugen sie beispielsweise die hintere Seitenscheibe eines teuren Mercedes ein und holten das eingebaute Navigationssystem und weitere Technik aus dem Auto. In Ascheberg bauten die Täter an einem VW die Scheibe der Beifahrertür sogar fachgerecht aus und erbeuteten ebenfalls Navi, Radiosystem und Co.! Und in Nordkirchen steht ein Autofahrer heute morgen vor seinem hochwertigen, aber völlig zerkratzten Audi - Täter haben sich mit einem spitzen Gegenstand an dem grauen Lack des Autos zu schaffen gemacht. Ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro sind dabei an diesem Wochenende entstanden. Die Polizei prüft heute morgen, ob es weitere solcher Fälle in der Gegend gegeben hat, ob sie miteinander zusammenhängen könnten und ob die Täter Spuren hinterlassen haben.