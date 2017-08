Glasfaser-Ausbau in Billerbeck geplant

In Billerbeck sollen Sie künftig über Glasfaserkabel schneller im Internet surfen. Hundertprozentig gesichert ist der Glasfaserausbau für das Gewerbegebiet Hamern. Auf dem Zuweg laufen schon die ersten Arbeiten. Für das Stadtgebiet fragt der Anbieter Deutsche Glasfaser ab Ende September das Interesse der Billerbecker ab. Mindestens 40 Prozent müssen einen Vertrag abschließen, damit sich der Ausbau lohnt. Klappt es mit der Quote, bekommen auch die anderen beiden Gewerbegebiete in Billerbeck Glasfaseranschlüsse.