Glasfaser in Bauerschaften der Gemeinde Nordkirchen kommt voran

Wir wollen schnell im Internet unterwegs sein und das klappt immer besser im Kreis Coesfeld. In den Ortskernen ist es schon fast überall selbstverständlich, jetzt ziehen auch die Bauerschaften nach. In den Capeller Bauerschaften Langebrock und Beifang kommen gerade die letzten Glasfaser durch die Rohre und geht alles glatt, geht es im Spätherbst an die Hausanschlüsse. Landwirte und Anwohner hatten die Leerrohe in Eigenregie verlegt. In der Südkirchener Osterbauerschaft starten Landwirte und Anwohner heute damit. Und in den Nordkirchener Bauerschaften planen Anwohner, Gemeinde und Anbieter das Projekt gerade. Das heißt: Über kurz oder lang gibt es in allen Bauerschaften der Gemeinde schnelles Internet.