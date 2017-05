Glasfaser-Pilot-Gemeinde Senden verwirklicht erste Projekte

Das Glasfaserkabel hat mittlerweile fast alle Orte im Kreis Coesfeld erreicht. Schnelles Internet zu haben ist zuhause und auf der Arbeit eine prima Sache, aber was bringt so ein Netz für den Ort? Das will die Gemeidne Senden langfristig beantworten. Sie ist Gasfaser-Pilotprojekt-Gemeinde. Heute hat sie Ideen vorgestellt und erste Aktionen schon verwirklicht. Im gesamten Ortskern gibt es seit heute freies W-Lan. Und heute ist außerdem der Glasfaser-Ausbau für die Außenbereiche gefallen. Künftig soll jeder Hof mit schnellem Internet versorgt sein. Es sind zwei Projekte, die Senden als Glasfaser-Pilot-Gemeinde verwirklicht hat. Sie hat sich langfristig zum Ziel gemacht, mehr mit dem Glasfasernetz zu machen. Dazu will sie ihre Schulen mit W-Lan ausstatten und im Rathaus das papierlose Arbeiten einführen.