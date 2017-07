Glasfaserausbau in Buldern kurz vor dem Abschluss

In vielen Orten im Kreis Coesfeld kommen im Moment Glasfaserkabel für schnelles Internet in die Erde. In Buldern allerdings scheinen die Arbeiten gerade zu stocken. Einige von Ihnen wundern sich, dass die Asphaltdecken nur notdürftig geschlossen sind, zum Beispiel in der Sternstraße. Die Deutsche Glasfaser und die Stadt Dülmen erklären heute, warum das so ist. Jetzt im Sommer seien Asphaltfirmen meistens ausgebucht. Es sei schwierig eine Firma mit freien Terminen zu finden. Beide sind aber zuversichtlich, dass die Restarbeiten bis Mitte August erledigt sind. Bis dahin wäre es kein Problem die Straßen zu befahren.