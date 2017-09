Glasfaserausbau in Lüdinghausen: Heute letzter Tag, um die Quote zu schaffen

Musik und Filme streamen, skypen mit Verwandten im Ausland oder Arbeiten von zuhause - für all diese Dinge brauchen wir schnelles Internet. Bei uns im Kreis Coesfeld treiben viele Städte und Gemeinden den Glasfaser-Ausbau voran. In Lüdinghausen haben Sie heute die letzte Chance einen Vertrag für den Ausbau des Glasfasernetzes zu unterschreiben. Noch knapp 400 Verträge fehlen, damit sich der Ausbau für die Deutsche Glasfaser rechnet. In der kommenden Woche steht fest, ob es geklappt hat. Verfehlt Lüdinghausen die Quote, wollen Stadt und Anbieter besprechen, ob sie zumindest einen Teil des Netzes ausbauen. Bis heute Nachmittag können Lüdinghauser noch einen Vertrag bei der Deutschen Glasfaser in der Münsterstraße oder am Servicepunkt am Marktkauf unterschreiben