Glasfaserprojekt in Vinnum geht in den Endspurt

In Vinnum warten Sie schon ungeduldig auf schnelleres Internet. Heute Vormittag gibt es die gute Nachricht. Noch in dieser Woche sollen die ersten Anschlüsse startklar sein. Eine extrem harter Gehweg mit Hochofenschlacke hatte das Glasfaserprojekt ausgebremst. Eigentlich wollten die Arbeiter die Leitungen schon vor einem Monat in der Erde haben. Baggerschaufeln kamen durch den harten Belag aber kaum durch. Die Arbeiter mussten mit Presslufthämmern ran und sich langsam vorarbeiten. Teilweise haben sie selbst an Wochenenden gearbeitet. Jetzt ist Endspurt angesagt. Heute schließen die Arbeiter die Hauptstation an den Strom an. Von hier verteilen sich die Kabel zu den einzelnen Häusern. Geht nichts mehr schief: Sind die ersten Vinnumer schon in den kommenden Tagen schneller im Internet unterwegs.