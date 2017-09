Gleitschirmflieger aus Dülmen abgestürzt

Ein Gleitschirmflieger aus Dülmen ist am Abend in Warstein im Kreis Soest verunglückt. Experten der Polizei untersuchen heute, wie genau dieser Unfall passiert ist. Der Dülmener war plötzlich aus geringer Höhe abgestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus nach Lünen im Nachbarkreis Unna. Das ganze passierte neben dem Montgolfiade-Gelände, dem größten Ballonfahrerfestivals in Europa.