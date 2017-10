Grafitti-Sprayer verschandeln Lebensmittel-Geschäft in Appelhülsen

Darüber schütteln Sie heute Nachmittag mit dem Kopf. Grafitti-Sprayer haben sich auf der Außenwand des Netto-Marktes in Appelhülsen verewigt. Mit Farbe verschmierten Sie die Wand, ein Schild am Parkplatz und einen Stromkasten. Maler müssen hier in den kommenden Tagen ran und es übermalen. Die Polizei ermittelt und hofft, dass Zeugen etwas gesehen haben.