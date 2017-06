Grober Fahrplan für neue Zweifachsporthalle in Lüdinghausen

Ihren Sportunterricht haben Sekundarschüler in Lüdinghausen jetzt noch in ihrer alten Halle, aber sie haben jetzt schon Grund zur Vorfreude. Der Zeitplan für die neue Halle steht grob fest. Nach den großen Sommerferien, im späten Herbst beginnt die Stadt damit, die alte Halle abzubrechen. Dann bereitet sie den Untergrund für den Neubau vor. Eine komfortable Zweifachsporthalle entsteht. Spatenstich soll im Frühjahr sein. Damit genug Platz da ist, muss ein Stück des alten Hauptschulgebäudes weichen. Und damit der Unterricht nicht leiden muss, baut die Stadt Kellerräumen in der alten Realschule zu weiteren Klassenräume um.