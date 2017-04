Grober Zeitplan für Arbeiten auf der Daruper Ortsdurchfahrt

Kleine Orte im Kreis Coesfeld haben es vor allem im Berufsverkehr morgens und abends schwer: Durch Ortsdurchfahrten brettern Autos und Lastwagen. In Darup will die Gemeinde hier mit einfachen und günstigen Lösungen für mehr Sicherheit sorgen. Der grobe Fahrplan dafür steht.

Das Schützenfest im Juli will die Gemeinde noch abwarten und dann mit ersten Arbeiten loslegen. Sie plant, beide Ampeln auf der Straße abzubauen und einen breiten Streifen für Fahrradfahrer anzulegen. Das soll Autofahrer zum Langsamfahren zwingen und gleichzeitig für einen flüssigeren Verkehr sorgen. Zunächst kommt aber erst mal nur eine Ampel weg. Das hat seinen Grund: Im kommenden Jahr plant die Gemeinde die Bushaltestelle hier umzugestalten. Eine Ampel bleibt. So spart sich die Gemeinde die Baustellen-Ampel. Ist die Bushaltestelle umgebaut, verschwindet aber auch diese Ampel. Dann will die Gemeinde beobachten, wie sich die Situation auf der Ortsdurchfahrt entwickelt