Grober Zeitplan für mehr Licht an Osterwicker Straße in Coesfeld

Morgens wird es später hell und abends früher dunkel. Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit sind gut ausgeleuchtete Straßen im Kreis Coesfeld wichtig. In Coesfeld plant die Stadt an der Osterwicker Straße zusätzliche Laternen für mehr Licht und ein sicheres Gefühl. Heute hat sie den groben Zeitplan für die Arbeiten vorgestellt. Nach den Herbstferien soll es möglichst zügig losgehen. In diesem Jahr klappt es mit den neuen Laternen aber nur auf einer Seite der Straße. Die Arbeiten auf der anderen Straßenseite rutschen in das kommende Jahr. Auf dieser Seite entsteht dann auch ein neuer Geh- und Radweg.