Grober Zeitplan für Umbauarbeiten der Felizitas-Bücherei in Lüdinghausen

Sie leihen Bücher, CDs und DVDs bis Mitte Dezember ganz normal in ihrer Felizitas-Bücherei in Lüdinghausen aus. Dann beginnt das Team damit, alles für den Umbau auszulagern. Bei einem aktuellen Treffen hat das Projekt-Team einen Zeitplan festgelegt. Der große Bestand der Bücherei wandert in ein Lager in Seppenrade. Alles auszulagern dauert ein paar Wochen. Das Team geht davon aus, Mitte Januar alles rüber geschafft zu haben. Das ist der Plan. Das Team will eine Übergangs-Ausleihe mit den beliebstesten Sachen in der Fußgängerzone einrichten. Noch steht nicht ganz fest, wo genau das sein soll. Gespräche dazu laufen. Die ersten Arbeiten an dem Bücherei-Gebäude sollen schon in ein paar Wochen starten. Voraussichtlich Mitte Oktober bauen Handwerker die ersten Wände parallel zum Fluß Stever. Ein Anbau mit einem gläsernern Turm entsteht. Innen bauen Handwerker die Bücherei zu einem Erlebnisort um. Eine Ecke zum Kaffeetrinken entsteht und Leseinseln sollen zum Schmökern einladen. Das Bücherei-Team plant bislang grob im Frühjahr, möglichst im Mai, in die neugestalteten Räume einzuziehen.