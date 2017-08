Großbaustelle auf Olfener Straße in Lüdinghausen

Sie umfahren heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einige nervige Baustellen auf unseren Straßen und heute Morgen kommt eine weitere dazu. Und die hat es in sich. Gerade haben sie die Umwege-Folgen der Großbaustelle bei Seppenrade verdaut, geht es heute auf der Olfener Straße in Lüdinghausen los. Ab heute Vormittag ist sie zwischen der Kreuzung Bahnhofstraße und Telgengarten gesperrt. Die Umleitung führt über zwei Hauptverkehrsstrecken und zwar über die Seppenrader Straße also die B58 und die Hans-Böckler Straße. Beides Straßen, die im Berufsverkehr sowieso schon voll sind. Der Landesbetrieb Straßen rechnet deshalb gerade zum Baustellen-Start mit großen Problemen und Stau. Das betrifft auch den Bürgerbus auf dem Weg zur Arbeit. Ohne Umwege geht es nicht. Das alles behalten wir natürlich für Sie im Blick. Arbeiter erneuern die Fahrbahndecke. Neue Rad-und Gehwege, ein Rasenstreifen und Parkbuchten entstehen.

Der Landesbetrieb Straßenbau plant genau zwei Monate für die Arbeiten ein. Anfang Oktober soll die Olfener Straße wieder frei sein.