Große Aktion von Atomgegnern in Gronau beendet

Die Aktion von Atomkraftgegnern im Nachbarkreis Borken sorgt heute Mittag für viel Gesprächsstoff im Kreis Coesfeld... Die Atomgegner wollten verhindern, dass ein mit Uran beladener Zug die Anlage in Gronau erreicht und sie ketten sich am Abend in den Gleisen fest. Erst heute Vormittag befreite die Polizei den letzten Atomgegner. Die Strecke Gronau - Steinfurt war stundenlang gesperrt. Jetzt fährt der Uranzug weiter. Was die Atomgegner geschafft haben: Sie haben den Blick wieder auf die Urananlage gerichtet. Sie ärgern sich darüber, dass die Anlage trotz beschlossenen Atomausstiegs unbefristet weiter machen darf.