Große Freude bei den Reitern aus dem Münsterland beim CHIO in Aachen

Riesen Jubel bei den deutschen Springreitern beim CHIO in Aachen. Bei dem weltweitangesehenen Turnier hat das Team am Abend den Nationenpreis gewonnen. Startreiter Marcus Ehning aus Borken legte zwei fehlerfreie Runden hin

Gut in Form sind auch Dressurreiter Patrick Kittel aus Appelhülsen und sein Pferd. Sie belegten Platz sechs im Grand Prix in Aachen.