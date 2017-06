Großeinsatz am Stausee in Haltern

Ein Schwimmer auf Abwegen hat am Stausee in Haltern für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Viele von Ihnen haben den Polizei-Hubschrauber am Sonntagnachmittag kreisen sehen und einen Badeunfall vermutet. Davon mussten auch die Rettungskräfte ausgehen .

Ein Mann war zu einer Schwimmrunde aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Freunde und Familie schlugen Alarm. Die Feuerwehr rückte an - alllerdings kam sie kaum durch. Autos hatten den Rettungsweg zugeparkt. Nach gut einer Stunde kam die erlösende Nachricht. Der Vermisste hatte sich an der Station der Deutschen Lebensrettung gemeldet. Er sei erst zu einer Insel im See geschwommen - von dort an ein anderes Ufer und dann zu Fuß zum Seebad zurückgelaufen. Das Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr habe er zwar bemerkt - auf die Idee jemandem Bescheid zu sagen, sei er aber nicht gekommen.