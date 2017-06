Großeinsatz an Flüchtlingsunterkunft in Nottuln

Sie haben heute Vormittag viel Polizei in Nottuln gesehen. Und fragen sich: Was ist denn da los gewesen? Die Polizei war auf dem Weg zur Flüchtlingsunterkunft am Eckenhovener Weg gewesen. Mitarbeiter des Ausländeramtes wollen einen Flüchtling zur Botschaft mitnehmen, doch der wehrte sich. Er hielt sich ein Messer an den Hals. Die Mitarbeiter des Ausländeramtes alarmierten daraufhin die Polizei. Bei ihrer Ankunft ließ sich der Mann ohne Probleme festnehmen lassen. Menschen wurden nicht verletzt. Nach ein einhalb Stunden war der Einsatz zuende.