Großeinsatz an Nordkirchener Gesamtschule

+++ Update 11:26 +++

Die Situation an der Gesamtschule in Nordkirchen entspannt sich langsam. Die Rettungshelfer haben sich um die rund 30 verletzten Schülerinnen gekümmert. Einige von Ihnen sind in diesen Minuten unterwegs mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gleichzeitig läuft der Unterricht an der Schule schon wieder weiter, sagt der stellvertretende Schulleiter. Offenbar war Reizgas in der Schule versprüht worden. Das hat die Feuerwehr bei Luftmessungen überprüft. Es hat sich inzwischen aber wieder verflüchtigt. Kreisbrandmeister Christoph Nolte bittet Eltern von Schülern der Gesamtschule jetzt die Ruhe zu bewahren. Die Kinder seien in guten Händen - niemand ist schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen jetzt aufgenommen. Eine technische Ursache schließen die Ermittler aus.

Viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sehen Sie zur Zeit an der Nordkirchener Gesamtschule. Mehrere Kinder hatten hier plötzlich über Atemwegsbeschwerden geklagt. Etliche Rettungswagen sind bereits an der Schule eingetroffen. Die Helfer kümmern sich um die Kinder. Gleichzeitig ist die Feuerwehr in dem Gebäude unterwegs. Sie misst die Luft in der Schule um zu überprüfen, ob möglicherweise Reizgas versprüht worden ist. Radio Kiepenkerl aktualisiert diese Meldung fortlaufend.