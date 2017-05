Großes Beachvolleyballturnier in Coesfeld heute bei strahlendem Sonnenschein gestartet

Die Sonne strahlt vom Himmel, es ist schön mild und auf dem Boden liegt überall Sand. Ein bisschen kommen sich die Besucher des Beachvolleyballturniers im Sportzentrum Süd in Coesfeld wahrscheinlich vor wie im Urlaub. Spitzenteams aus ganz Deutschland treten an. Der deutsche Volleyballverband hat das Turnier in eine höhere Kategorie eingestuft. Neben Coesfeld gibt es nur in Berlin und auf Norderney Beachvolleyballturniere in dieser Größe. Auf drei Beachvolleyballfeldern kämpfen Frauen und Männer-Teams um den Turniersieg in Coesfeld. Sportfans aus dem Kreis Coesfeld haben die Möglichkeit, viele hochkarätige Beachvolleyballteams im Sand zu sehen. Heute ist unter anderem Olympia-Neunte Britta Buethe mit dabei. Sie ist mit ihrer Partnerin Annie Cesar Favoritin für den Turniersieg. Das Beachvolleyballturnier im Sportzentrum Süd in Coesfeld geht noch den ganzen Nachmittag. Um 19.30 Uhr startet das letzte Spiel. Morgen geht es dann schon um 9 Uhr mit den Viertelfinalspielen weiter. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag Nachmittag stehen die Sieger fest.