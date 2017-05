Großes Beachvolleyballturnier in Coesfeld

An diesem Wochenende dreht sich im Sportzentrum Süd in Coesfeld alles rund um den Beachvolleyball. Die SG Coesfeld veranstaltet ein hochklassiges Beachvolleyballturnier. Bis morgen können Beachvolleyballfans aus dem Kreis Coesfeld Spitzenteams aus ganz Deutschland zusehen.

Auf drei Beachvolleyballfeldern kämpfen Frauen und Männer-Teams um den Turniersieg in Coesfeld. Das Besondere diesmal: Der deutsche Volleyballverband hat das Turnier in eine höhere Kategorie eingestuft. Neben Coesfeld sind nur Berlin und Norderney Spielorte für Beachvolleyballturniere dieser Größe. Sportfans aus dem Kreis Coesfeld haben deshalb die Möglichkeit, viele hochkarätige Beachvolleyballteams im Sand zu sehen. Heute ist unter anderem Olympia-Neunte Britta Buethe mit dabei. Sie ist mit ihrer Partnerin Annie Cesar Favoritin für den Turniersieg. Am Sonntag Nachmittag stehen die Sieger fest. Der Eintritt ist frei.