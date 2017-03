Großkontrolle der Polizei am Truppenübungsplatz Borkenberge

Fahrradfahrer und Motorradfahrer haben das herrliche Frühlingswetter für ausgedehnte Ausflüge am Wochenende im Kreis Coesfeld genutzt. Einige sind allerdings nicht auf den Wegen unterwegs gewesen, sondern haben sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge zwischen Dülmen und Seppenrade durch das Gelände geschlagen. Die Polizei hat heute Morgen Bilanz einer Großkontrolle gezogen.

Motorräder sorgen in dem weichen Boden für tiefen Rillen. Vor allem Quads, das sind kleine Fahrzeuge mit dicken Räder, graben sich regelrecht in die Erde. Macht Spaß, ist aber in dem Naturschutz gebiet verboten. 25 Motorradfahrer und fünf Quadfahrer hat die Polizei bis zum Nachmittag auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz erwischt. Es hagelte Anzeigen und teilweise müssen sich die Fahrer auf gesalzene Bußgelder einstellen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot in dem Naturschutzgebiet unterwegs, unter anderem hoch zu Pferde.