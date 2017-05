Großprojekt soll die Lippe bei Olfen natürlicher fließen lassen

Flüsse im Kreis Coesfeld sollen wieder in ihrem natürlichen Bett fließen. Das ist unter anderem wichtig, damit das Wasser bei starken Regenfällen besser abfließen kann. Das verringert die Hochwassergefahr in den Orten. Heute startet ein großes Projekt an der Lippe bei Olfen. An den Ufern sieht es jetzt schon so aus wie eine Mondlandschaft. Die Ufer sollen künftig flacher sein, Inseln entstehen und an einer Stelle bei Olfen soll die Lippe wieder in einem ursprünglichen Bogen fließen. Zwei Jahre dauert es, bis die Lippe wieder ein naturnaher Fluß ist.