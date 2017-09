Großübung der Feuerwehr in Coesfeld

Auf dem Weg durch die Coesfelder Innenstadt gibt es für Sie heute Nachmittag in einigen Straßen kein Durchkommen. Feuerwehr und Rettungsdienste führen hier eine Großübung durch, um die Zusammenarbeit bei Einsätzen zu verbessern. Damit alles möglichst realistisch ist, haben die Planer der Übung auf viele Details geachtet. Gegen 14 Uhr heute Nachmittag schlägt der Pieper der Einsatzkräfte Alarm. Von der Zentrale erfahren sie dann den Einsatzort und alles wichtige - und schon geht es los, mit Tatütata und Blaulicht. Am Unfallort, irgendwo in der Coesfelder Innenstadt treffen sie dann auf Schauspieler. Die sind täuschend echt geschminkt - mit Verletzungen auf der Haut und im Gesicht. Das ist alles, was die Einsatzkräfte wissen. Alles andere kommt erst beim Einsatz ans Licht, eben wie bei einem echten Fall. Übungen wie diese heute in Coesfeld sind wichtig - bei einem Treffen in den kommenden Tagen analysieren dann alle gemeinsam, was geklappt hat, und was nicht.